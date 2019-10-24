السعودية اليوم / أمانة نجران تواصل حملة " المسح الشامل "



نجران 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

تواصل أمانة منطقة نجران حملة " المسح الشامل " للأحياء بمدينة نجران بهدف معالجة جميع الملاحظات المتعلقة بالعمل البلدي، بمشاركة جميع الوكالات والإدارات الخدمية بالأمانة.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان أن الحملة تشمل جميع أحياء مدينة نجران وتهدف إلى إزالة الملاحظات والأعمال المتعلقة بالنظافة وتسريع وتيرة إنهاء المشاريع تحت الإنشاء، ومتابعة أعمال الإدارات الخدمية وإصلاح الأرصفة وأعمال الإنارة و الدهانات للأعمدة، و التحسين والتجميل والتقليم وصيانة الحدائق، وإزالة جميع مظاهر التشوه البصري بكافة عناصره.

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13:51ت م

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