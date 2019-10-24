السعودية اليوم / أمانة عسير تواصل أعمال السفلتة و الإنارة في مدينة أبها بتكلفة 31 مليون ريال



أبها 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

تواصل أمانة منطقة عسير تنفيذ عدة مشروعات خدمية في مدينة أبها بتكلفة إجمالية 31.284.540 ريالا.

وأبان أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن المشروعات تشتمل رصف وإنارة عدد من المخططات السكنية والحكومية منها مخطط 325 بمدينة الأمير سلطان بالمحالة، ومخطط 1244 خلف فرع بلدية مدينة سلطان، اللذين وصلت نسبة الإنجاز فيهما إلى 40% ، كما وصلت نسبة الإنجاز في مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة مخطط الروضة ومخطط الشهداء ومخطط الدوائر الحكومية بالمنسك ووصلات متفرقة بمدينة أبها الى 65%.

وأشار الحميدي إلى أن تلك الأعمال جاءت امتداداً لمشروعات الأمانة التي تم إنجازها في عدد من الأحياء والمخططات وما زال العمل جار على استكمالها بالأحياء والمخططات.

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13:50ت م

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