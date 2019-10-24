

نواكشوط 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

التقى وزير الدفاع الموريتاني حننا ولد سيدي ولد حننا، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم قائد الجيوش الفرنسية الجنرال فرانسوا لوكوانتر الذي يزور موريتانيا حاليًا.

وتناول اللقاء مختلف أوجه التعاون القائم بين البلدين، وسٌبل تعزيزها خاصة في مجال الدفاع.

// انتهى //

13:47ت م

0078





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير الدفاع المورتاني يلتقي قائد الجيوش الفرنسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.