

دبي 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

بدأت في مدينة دبي اليوم أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر دبي الدولي للتغذية تحت شعار "تشجيع الابتكار والتميز في مجال التغذية"، بمشاركة أكثر من 100 خبير وطبيب ومتخصص في مجال التغذية من مختلف دول العالم.

ويناقش المؤتمر الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام عددًا من المحاور المتعلقة بالتغذية العلاجية والمخاطر المحتملة والمشكلات الصحية المتصلة بسوء التغذية وآخر الدراسات والمستجدات والتوصيات العالمية في علم الغذاء العلاجي والتغذية بشكل عام وذلك ضمن 12 جلسة علمية و 8 ورش عمل.

// انتهى //

13:45ت م

0077





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بدء أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر دبي الدولي للتغذية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.