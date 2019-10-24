السعودية اليوم / جامعة الملك سعود تختتم فعالية ( دور اللقاحات في مكافحة الأمراض المعدية )



الرياض 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

اُختتمت أمس فعاليات " دور اللقاحات في مكافحة الأمراض المعدية " المنظمة من كرسي أبحاث لقاحات الأمراض المعدية في المدينة الجامعية لطالبات جامعة الملك سعود، تزامناً مع الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى واستمرت يومين، بحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة غادة بنت عبد العزيز بن سيف، .

وشملت الفعالية جلسات حوارية ومحاضرات علمية ومعرض مصاحب، بمشاركة مختلف الكليات الصحية بالجامعة، إلى جانب المدينة الطبية الجامعية وبعض العيادات، عبر تقديم نخبة من الباحثات من عضوات الهيئة التدريسية بالجامعة للجلسات الحوارية اللاتي أوضحن من خلالها أهمية التطعيمات الطبية في الحد من انتشار الأمراض بين أفراد المجتمع من الناحيتين العلمية والإنسانية فيما يخص الأطفال، مؤكدين على ضرورتها للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

كما تضمنت، محاضرات علمية دارت حول عدد من المحاور من بينها توجهات وزارة الصحة لمكافحة العدوى تحقيقا لمستوى الوعي المطلب تماشيا مع رؤية 2030، وخارطة الطريق للسياسات المتبعة للحد من انتشار الامراض المعدية وكيفية الوقاية منها، بالإضافة إلى أبرز مستجدات الأبحاث الخاصة في مجال الأمراض المعدية والوقاية منها، وأخيرا التطرق للمعوقات في قلة إنتاج المضادات الحيوية.

// انتهى //

13:44ت م

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