

سكاكا 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ورئيس لجنة السلامة المرورية بمكتبه بالإمارة اليوم، اجتماع لجنة السلامة المرورية، بحضور وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، وأعضاءاللجنة من الجهات الحكومية.

وفي بداية الاجتماع استعرض مدير مرور المنطقة العقيد نهار بن عبدالمحسن العنزي، ما تم تنفيذه في محضر اللجنة السابق.

ووجه سمو أمير منطقة الجوف بسرعة البدء بسفلتة الطريق الواقع شرق مخطط العطاء وتنفيذ فتحة الدوران التي تم إقرارها للتسهيل على ساكني الحي, وتمنى سموه للجميع السلامة.

وناقش الاجتماع جدول أعمال اللجنة، حيث تم إقرار إنشاء دوار بتقاطع طريق الملك سعود مع شارع فلسطين، كما أقرت اللجنة صيانة الطرق المؤدي إلى عذفاء وتكثيف وسائل السلامة لوجود منحنيات خطيرة .

// انتهى //

13:12ت م

0063





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.