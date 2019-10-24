السعودية اليوم / مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين يحث الدول المانحة على تسديد التزاماتها "للأونروا"



القاهرة 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

اختتم مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين التابع لجامعة الدول العربية أعمال دورته الـ81 ، اليوم بمقر الجامعة العربية بالقاهرة برئاسة فلسطين ومشاركة ممثلي الدول الأعضاء والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.

وأوصى المجلس بضرورة حث الدول المانحة على تسديد التزاماتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في المواعيد المحددة، وإمكانية التمويل طويل الأمد لبرامج الوكالة وزيادة مساهماتها بما يتناسب مع الزيادة في حجم الخدمات المطلوبة.

وأكد المجلس ضرورة مواصلة العمل على توسيع قاعدة المتبرعين للوكالة من الدول والمنظمات المختلفة وزيادة موازنة البرامج التعليمية في الدول العربية المضيفة، وعدم إلقاء أية أعباء إضافية على مجتمع اللاجئين والدول العربية المضيفة حتى تتمكن الوكالة من تأدية خدماتها على أفضل وجه.

وأشار المجلس إلى ضرورة التواصل بين قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية مع البنك الإاسلامي للتنمية في جدة بالتنسيق مع إدارة فلسطين والقدس بمنظمة التعاون الإسلامي من أجل توفير منح دراسية لمراحل البكالوريوس والدراسات العليا للطلبة الفلسطينيين.

كما أكدت الوفود المشاركة على ضرورة رفع معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر عليه وعلى أرضه وحقوقه وتحسين مستوى العملية التربوية، والمساعدة على تخفيف الآثار المدمرة على العملية التعليمية التعلمية في ظل الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة ومواصلة بناء جدار الفصل العنصري واستمرار الاستيطان وعنف المستوطنين وارتفاع حدته في فلسطين.

وشددوا، على ضرورة دعم التعليم في مدينة القدس المحتلة، خاصة في ظل استهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد المدينة وتهجير أهلها .

// انتهى //

13:07ت م

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