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باحثة إيطالية: فيصل بن فرحان له كاريزما ونشط
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
قالت الباحثة الإيطالية المتخصصة في شؤون الخليج والشرق الأوسط، سيزانيا بيانكو، إن الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية الجديد في المملكة، له كاريزما ويحظى باحترام الجميع على نطاق واسع.
وتابعت “بيانكو”، عبر تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: “الأمير عمل سفيرًا لدى ألمانيا، وقبلها مستشاراً للديوان الملكي، ولديه أكثر من 20 عاماً من الخبرة في مجال الأعمال، وكان عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية ورئيس اللجنة التنفيذية”.
وأشادت “بيانكو” بوزير الخارجية قائلة إن لديه علاقات قوية مع الغرب، بالإضافة إلى التعليم العالي، ويتحدث عدة لغات، كما أنه ديناميكي ونشط.
وكان قد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الأربعاء، أمراً ملكياً يقضي بتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزيراً للخارجية.
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