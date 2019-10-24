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2019-10-24 انخفاض أسعار النفط اليوم متابعات الخليج 365 - واس انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، اليوم ، للعقود الآجلة بمقدار 17 سنتاً أو نسبة 0.3% إلى 61 دولاراً أمريكياً.

وتراجع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بمقدار 32 سنتاً أو نسبة 0.6% إلى 55.65 دولاراً أمريكياً.







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