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2019-10-24 فيصل بافرط رئيسًا تنفيذياً لهيئة الترفيه بقرار من آل الشيخ المحمادي وحنان السماري مساعدان متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، صباح اليوم الخميس، قراراً بتعيين المهندس فيصل بافرط رئيساً تنفيذياً للهيئة. كما أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ قراراً بتعيين كل من أحمد المحمادي وحنان السماري مساعدين تنفيذيين لشؤون العمليات في الهيئة.







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