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وزير الدفاع الأمريكي: إيران استهدفت أرامكو.. ومستعدون للحرب ضدها
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، إن إيران استهدفت المنشآت السعودية في أرامكو، داعياً شركاء الولايات المتحدة الأمريكية إلى المساهمة في ردع إيران.
ودلَّل وزير الدفاع الأمريكي، خلال مؤتمر في بروكسل، على تجاوزات إيران في المنطقة، بأنها أصبحت تهدد الملاحة الدولية في الخليج، مشدداً على أنه “لا نسعى للحرب مع إيران ولكن مستعدون لذلك إذا كان ضرورياً”.
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