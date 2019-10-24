السعودية | "الذيب في القليب" تعيد المسرح السعودي إلى الواجهة

شكرا لقرائتكم "الذيب في القليب" تعيد المسرح السعودي إلى الواجهة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اكتظ مسرح جامعة الأميرة، نورة في الرياض، بالجمهور الغفير الذي شاهد مسرحية "الذيب في القليب"، والتي استطاعت الهيئة العامة للترفيه أن تعيد عبر "موسم الرياض" المسرح الاجتماعي والجماهيري إلى الواجهة بعد غياب تجاوز العقود الثلاثة.

نجوم المسرحية أكدوا عبر أدائهم المميز أن المسرح السعودي صناعة ورافد من روافد العمل الثقافي والترفيهي، والذي قدموه بقوالب كوميدية تحمل في طياتها رسائل اجتماعية هادفة، تفاعل معها الجمهور بشكل واسع، مسطرين أروع عبارات الإعجاب.

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التميز في مشاهد المسرحية اتضح من خلال الأداء التصاعدي المشوق للأحداث، وحجم الرغبة الجامحة لنجوم المسرحية للوقوف مجدداً على المسرح، مقابل تعطش الجمهور لرؤيتهم على المسرح بعد انقطاعهم 30 عاماً، فكان الترقب كبيراً حين انزاحت الستارة في الإطلالة الأولى للنجوم في تصفيق حار جدا من الحضور.

وتعد "الذيب في القليب" واحدة من أهم الفعاليات المبهجة في موسم الرياض، وتتضح مؤشرات النجاح من الشباك الإلكتروني حين نفاد مبيعات التذاكر بالكامل إلى تاريخ 9 نوفمبر المقبل. ويتوقع أن تنفذ بقية العروض التي تنتهي بتاريخ 23 نوفمبر في فترة وجيزة، قياساً بحجم الإقبال والرغبة في مشاهدة نجوم الشاشة على خشبة المسرح.

المسرحية من تأليف خلف الحربي وإخراج محمد الحملي، وبطولة ناصر القصبي وعبدالإله السناني وحبيب الحبيب، وضيف شرف راشد الشمراني ومشاركة الممثلين عبدالله المزيني، ريماس منصور، عبدالمجيد الرهيدي، محسن الشمري وعلي الحميدي، وهي من إنتاج الإم بي سي ودعم الهيئة العامة للترفيه، وتقدم 20 عرضاً بمعدل 4 عروض أسبوعياً في أيام (الأربعاء والخميس والجمعة والسبت).