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مجلس إدارة "الخطوط السعودية" يهنئ "الجاسر" ويكلف "سندي" مديراً عاماً

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محمد بن مسعود - الدمام - قدّم للأول الشكر على جهوده وذلك بعد الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للنقل

قدّم مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية التهنئة للمهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ لتعيينه وزيراً للنقل، كما أصدر قراراً بتكليف عضو مجلس الإدارة المنتدب سامي بن علي سندي بمهام مدير عام المؤسسة.

وقدّم المجلس شكره وتقديره لـ"الجاسر" على جهوده المخلصة خلال توليه منصب مدير عام المؤسسة.

وثمّن المجلس الخطوات التطويرية التي شهدتها المؤسسة خلال فترة إدارته، متمنياً له التوفيق والسداد في منصبه الجديد.

وقد أصدر المجلس، برئاسة الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، قراراً بتكليف عضو مجلس الإدارة المنتدب سامي بن علي سندي بمهام مدير عام المؤسسة ابتداءً من اليوم الخميس، آملاً له التوفيق والسداد.الخطوط السعودية صالح الجاسر

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441 12:37 PM

قدّم للأول الشكر على جهوده وذلك بعد الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للنقل

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مجلس إدارة "الخطوط السعودية" يهنئ "الجاسر" ويكلف "سندي" مديراً عاماً
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

قدّم مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية التهنئة للمهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ لتعيينه وزيراً للنقل، كما أصدر قراراً بتكليف عضو مجلس الإدارة المنتدب سامي بن علي سندي بمهام مدير عام المؤسسة.

وقدّم المجلس شكره وتقديره لـ"الجاسر" على جهوده المخلصة خلال توليه منصب مدير عام المؤسسة.

وثمّن المجلس الخطوات التطويرية التي شهدتها المؤسسة خلال فترة إدارته، متمنياً له التوفيق والسداد في منصبه الجديد.

وقد أصدر المجلس، برئاسة الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، قراراً بتكليف عضو مجلس الإدارة المنتدب سامي بن علي سندي بمهام مدير عام المؤسسة ابتداءً من اليوم الخميس، آملاً له التوفيق والسداد.

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المصدر : الخليج 365

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