محمد بن مسعود - الدمام - 24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441 12:12 PM "الزهراني" إلى رئيس رقباء بمرور مكة "الزهراني" إلى رئيس رقباء بمرور مكة قلّد مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز منصور الحازمي، بحضور مدير الحوادث العقيد فيصل حامد الزهراني، رئيس رقباء عبيد مروعي الزهراني، رتبته الجديدة بعد صدور الموافقة بترقيته. الكلمات المفتاحية ، "الزهراني" إلى رئيس رقباء بمرور مكة ،

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