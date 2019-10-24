السعودية اليوم / " مبادئ الإسعافات الأولية " دورة تدريبية بمكتب تعليم صبيا



صبيا 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

نظم مكتب التعليم بمحافظة صبيا بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان اليوم، دورة تدريبية بعنوان " مبادئ الإسعافات الأولية "، وذلك بمقر مدرسة طارق بن زياد الابتدائية بالمحافظة.

واشتمل برنامج الدورة الذي نفذه المدرب بهيئة الهلال الأحمر الفني أحمد بن محمد شبلي، بمشاركة أصدقاء الأمن والسلامة بالمدرسة على كيفية الاتصال بالخدمات الطبية الإسعافية والإنعاش القلبي الرئوي والسيطرة على النزيف وتضميد الجروح والتعامل مع الحريق والتسمم وتثبيت الكسور والتعريف بأساليب الإسعاف في المدرسة وفي المنزل، وفي حالة بلع اللسان.

وتأتي هذه الدورة ضمن النشاطات والفعاليات التي ينفذها المكتب خلال هذا العام بهدف رفع الوعي الإسعافي لدى منسوبي التعليم.

// انتهى //

12:45ت م

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