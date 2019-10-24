السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنظم ورشة عمل لتفعيل المخططات الإرشادية للجبيل وبقيق والنعيرية وقرية عليا



الدمام 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

نظمت أمانة المنطقة الشرقية اليوم، ورشة عمل لشرح أنظمة البناء وتفعيل المخططات الإرشادية لمحافظات الجبيل والنعيرية وقريا عليا وبقيق, وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر الأمانة.

واستهدفت الورشة منسوبي إدارة التنمية الإقليمية والمرصد الحضري، وإدارة التخطيط العمراني، ورؤساء البلديات والمختصين في الشؤون الفنية ورخص البناء، ومنسوبي المكاتب الهندسية.

وهدفت الورشة إلى شرح أنظمة البناء وتفعيل المخططات الإرشادية لمحافظات الجبيل والنعيرية وقريا عليا وبقيق، والتعريف بكيفية تفعيل هذه المخرجات من مخططات وتشريعات وأنظمة بناء من خلال ممارستهم لأعمالهم اليومية بعد أن تم إدراج الدراسات ومخرجاتها ضمن برنامج نظم المعلومات الجغرافية وتحويلها إلى بيانات بصيغة أوراكل وتغذية مركز تقنية المعلومات بها لتصبح مرجعية مخرجات هذه الدراسات مؤتمتة بشكل كامل وتسهل عملية الاستفادة منها والتقليل من فرص الأخطاء.

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12:43ت م

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