السعودية اليوم / جامعة نجران تنفذ دورة تدريبية "مهارات التسويق" للقطاع الخاص



نجران 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

نفذت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أمس، دورة تدريبية بعنوان "مهارات التسويق" للقطاع الخاص، وذلك بمقر الغرفة التجارية بنجران.

وتهدف الدورة التدريبية إلى إكساب وتنمية معارف ومهارات المشاركين بكيفية التسويق ونظرية المزيج التسويقي "Marketing Mix"، ومراحله وإستراتيجياته وأنواعه وأشهر الأخطاء التسويقية.

كما هدفت إلى كيفية التعرف على أهداف الشركة ونوعية الزبائن وحاجاتهم، وتقسيم السوق والاستهداف وتحديد الموقع داخل السوق، ومراحل تطوير المنتج، والتسعير، وقنوات التوزيع، والعلاقات التسويقية.

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12:39ت م

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