السعودية اليوم / وكيل إمارة تبوك يستقبل الفوزان والمغامسي



تبوك 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

استقبل وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني بمكتبه بالإمارة أمس، عضو مجلس الشورى أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان، وعضو هيئة التدريس بجامعة طيبة إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ صالح المغامسي خلال زيارتهما المنطقة للمشاركة في برنامج الحوار الطلابي الذي نظمته وزارة التعليم واستضافته إدارة تعليم تبوك في نيوم, بمشاركة 47 إدارة تعليمية.

ورحب وكيل الإمارة بضيوف المنطقة, متمنياً لهم التوفيق .

حضر الاستقبال مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم العُمري.

// انتهى //

12:23ت م

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