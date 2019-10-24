السعودية اليوم / محافظ المذنب يلتقي رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "فلذاتنا"



المذنب 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

التقى محافظ المذنب المكلف عبدالرحمن بن عودة السعوي اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمحافظة "فلذاتنا" الدكتور محمد العبودي، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر المحافظة.

واستمع المحافظ لشرح مفصل عن الجمعية وما تقدمه من عمل مؤسسي، أسهم بجودة مخرجاتها المقدمة لفئة غالية على قلوبنا.

من جهته شكر المحافظ الجميع على جهودهم وتفانيهم، متمنياً لهم الأجر والمثوبة والتوفيق وأن يقدموا المرجو منهم، في ظل الدعم اللامحدود من حكومتنا الرشيدة لمثل هذه الجمعيات الخيرية للقيام بواجبها اتجاه المجتمع.

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12:20ت م

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