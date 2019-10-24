السعودية اليوم / بدء أعمال الدورة 31 لمجلس وزراء البيئة العرب بالقاهرة



القاهرة 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

بدأت اليوم بجامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الدورة " 31 " لمجلس وزراء البيئة العرب، برئاسة ليبيا ومشاركة وزراء الدول الأعضاء والأمانة العامة للجامعة العربية.

ورأس وفد المملكة العربية

وتناقش الدورة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية خاصة ما يتعلق بـ "رصد التلوث الإشعاعي" والإدارة المتكاملة للنفايات في المنطقة العربية "، ومتابعة تنفيذ البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب الإعداد والتحضير والمتابعة لدورات جمعية الأمم المتحدة للبيئة، وصياغة الموقف العربي من العهد الدولي للبيئة، ودراسة مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة.

كما تبحث التعامل مع قضايا تغير المناخ والتحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ، ومتابعة أعمال آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، بالإضافة لمناقشة تقارير حول الوضع البيئي في فلسطين والجولان السوري والسودان والصومال وجزر القمر وجيبوتي وليبيا، ودول الجوار السوري " الأردن – لبنان" واليمن.

وتستعرض تجارب وقصص نجاح الدول العربية في مجال الاقتصاد الأخضر، ومشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي، واختيار شعار يوم البيئة العربي لعامي (2020-2021)، وتنظيم فعاليات بيوم البيئة العربي لعام 2019 تحت شعار "نفاياتنا . ثروة مهدرة "، وجائزة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة وأعضاء هيئة التحكيم للجائزة للفترة (2019 ، واختيار عاصمة البيئة العربية لعام 2020 ).

وسبق بدء الجلسة الافتتاحية عقد اجتماع تشاوري بين الوزراء لتنسيق المواقف وتعزيز التعاون المشترك، كما سلم سفير لبنان لدى مصر ومندوبها بالجامعة العربية علي الحلبي الدورة إلى وزير الحكم المحلي بدولة ليبيا ميلاد عبدالله الطاهر.

// انتهى //

12:03ت م

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القاهرة 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسبدأت اليوم بجامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الدورة " 31 " لمجلس وزراء البيئة العرب، برئاسة ليبيا ومشاركة وزراء الدول الأعضاء والأمانة العامة للجامعة العربية.ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى أعمال الدورة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي.وتناقش الدورة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية خاصة ما يتعلق بـ "رصد التلوث الإشعاعي" والإدارة المتكاملة للنفايات في المنطقة العربية "، ومتابعة تنفيذ البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب الإعداد والتحضير والمتابعة لدورات جمعية الأمم المتحدة للبيئة، وصياغة الموقف العربي من العهد الدولي للبيئة، ودراسة مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة.كما تبحث التعامل مع قضايا تغير المناخ والتحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ، ومتابعة أعمال آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، بالإضافة لمناقشة تقارير حول الوضع البيئي في فلسطين والجولان السوري والسودان والصومال وجزر القمر وجيبوتي وليبيا، ودول الجوار السوري " الأردن – لبنان" واليمن.وتستعرض تجارب وقصص نجاح الدول العربية في مجال الاقتصاد الأخضر، ومشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي، واختيار شعار يوم البيئة العربي لعامي (2020-2021)، وتنظيم فعاليات بيوم البيئة العربي لعام 2019 تحت شعار "نفاياتنا . ثروة مهدرة "، وجائزة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة وأعضاء هيئة التحكيم للجائزة للفترة (2019 ، واختيار عاصمة البيئة العربية لعام 2020 ).وسبق بدء الجلسة الافتتاحية عقد اجتماع تشاوري بين الوزراء لتنسيق المواقف وتعزيز التعاون المشترك، كما سلم سفير لبنان لدى مصر ومندوبها بالجامعة العربية علي الحلبي الدورة إلى وزير الحكم المحلي بدولة ليبيا ميلاد عبدالله الطاهر.// انتهى //12:03ت م0043

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