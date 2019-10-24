السعودية اليوم / تعليم بيشة ينظم "ملتقى الإشراف التربوي لدعم نواتج التعلم"



أبها 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

نظمت إدارة التعليم في محافظة بيشة ممثلة في الإشراف التربوي أمس، "ملتقى الإشراف التربوي لدعم نواتج التعلم" بمشاركة من إدارات التعليم في جدة ومكة والقنفذة ووادي الدواسر، بحضور مدير التعليم في بيشة نايف الهاجري، وذلك في مركز الأمير منصور بن مقرن الثقافي.

وأوضح مدير الإشراف التربوي بتعليم بيشة ناصر الشهراني أن الملتقى يهدف إلى إثراء المستفيدين بأحدث المؤشرات في منظومة الأداء الإشرافي والمدرسي الإصدار السابع، وتحقيق ضمان جودة الأداء الإشرافي والمدرسي وفق المنظومة، وتوحيد الجهود الإشرافية نحو تجويد نواتج التعلم، إلى جانب بناء الاختبارات وأثرها في رفع نواتج التعلم، وتقديم مؤشرات علمية وموضوعية حول تمكين الطلاب والطالبات من المهارات الأساسية، بالإضافة إلى تقديم الدعم لمكاتب التعليم والمدارس عن نواتج التعلم، والأدوار التكاملية بين إدارة الإشراف التربوي ومكاتب التعليم نحو نواتج التعلم.

وشهد الملتقى تقديم ثلاث أوراق عمل، حيث جاءت الورقة العلمية الأولى تحت عنوان "الإشراف التربوي الداعم للتعلم" قدمها مدير مكتب التعليم بجنوب مكة الدكتور عبدالعزيز محمد البارقي، والثانية عن "القيادة الإشرافية في ضوء الذكاء العاطفي"، ألقاها المستشار بتعليم جدة الدكتور معجب جارالله الزهراني، فيما قدّم الورقة الثالثة المشرف التربوي بتعليم القنفذة الدكتور موسى بروجي السلامي بعنوان "الأدوار التكاملية بين المشرفين والمعلمين لرفع التحصيل الدراسي في الاختبارات".

// انتهى //

11:56ت م

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