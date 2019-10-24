السعودية اليوم / "الطيران المدني" يستضيف أسر المرابطين والشهداء في موسم الرياض



الرياض 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

استضافت الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع إمارة منطقة عسير والهيئة العامة للترفيه اليوم، أسر ذوو شهداء الواجب والمرابطين بالحد الجنوبي, للمشاركة والاستمتاع بفعاليات "موسم الرياض".

وتهدف المبادرة إلى رسم ملامح الفرح والبهجة على أسر المرابطين وأسر الشهداء، نظرا لأهمية الدور الذي يقومون به والتضحيات التي يقدمونها للوطن الغالي، إضافة إلى تعزيز دور هيئة الطيران المدني في المسؤولية الاجتماعية وتعزيز القيم الإسلامية التي يحث عليها الدين الحنيف، وعلى تأصيل مبدأ التلاحم والتكاتف بين أفراد الشعب, وتعزيز قيم الولاء ورفع معنوياتهم.

واشتمل برنامج الاستضافة الذي يستمر لمدة يومين، على استقبال أسر المرابطين والشهداء بالتعاون مع إمارة منطقة عسير, واستضافتهم بمدينة الرياض, وتنظيم برنامج لزيارة مناطق الترفيه في موسم الرياض, والمشاركة في أنشطة الفعاليات المختلفة الأخرى.

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11:56ت م

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