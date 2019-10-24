السعودية اليوم / مدني حائل ينفذ أولى برامجه الوقائية لهذا العام



حائل 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

نفذت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل أمس، أولى برامجها الوقائية لهذا العام بعنوان " سلامة المنازل "، التي تستهدف الأسرة بهدف رفع مستوى الوعي الوقائي للتبصير بأسباب حوادث الحريق وطرق الوقاية منها, وذلك بقاعة مستشفى سلامات .

وأوضح مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد عبدالله الركيان، أن البرامج ستستمر مع كافة الجهات الحكومية والخاصة لإتاحة الفرصة للجميع للاستفادة من هذه المحاضرات، متمنياً أن تشترك كافة الجهات في الإعداد لجيل يعي المخاطر ويتوخى السلامة من أجل تحقيق الهدف المنشود والطموح المشترك في سبيل المحافظة على سلامة الأرواح وحفظ الممتلكات .

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11:33ت م

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