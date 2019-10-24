السعودية اليوم / مدير جامعة الباحة يستقبل مدير جوازات المنطقة



الباحة 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

استقبل معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، مدير جوازات منطقة الباحة العميد عويد بن زهزوم العنزي، بمكتبه بالمبنى الرئيسي بالمدينة الجامعية.

وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون بين الجامعة والجوازات في عدد من الموضوعات ومنها التدريبية، لمنسوبي الجوازات أسوةً بغيرها من القطاعات الحكومية، المستفيدة من هذه البرامج التي تصب في خدمة المجتمع المحلي.

وأكد معالي الدكتور الحسين أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة المدنية منها والعسكرية خدمة للوطن ومواطنيه، وفي ظل ما تتلقاه هذه المؤسسات من دعم واهتمام ومتابعة من ولاة الأمر - حفظهم الله - .

من جانبه أشاد العميد العنزي، بالمكانة العلمية التي وصلت إليها جامعة الباحة والخدمات والدراسات المتعددة التي تقدمها في مختلف المجالات.

// انتهى //

11:28ت م

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