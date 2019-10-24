السعودية اليوم / أمانة عسير تعتمد إقامة ثمانية مراكز خدمة نموذجية على مداخل المنطقة



أبها 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

أنهت أمانة منطقة عسير دراسة تخصيص عدد من المواقع الحيوية على مداخل منطقة عسير لتحويلها إلى مراكز خدمات نموذجية على أعلى المواصفات، التي ستحمل هوية المنطقة .

وأوضح أمين عسير الدكتور وليد الحميدي أن الدراسات جاءت بهدف رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة عبر تلك المراكز وشموليتها لكافة احتياجات المسافرين وزوار المنطقة، مؤكداً أن عدد المراكز الجديدة التي تم توزيعها على مداخل منطقة عسير ثمانية مراكز، سيتم طرحها للاستثمار خلال الأسبوع القادم ، حيث اعتمدت في مرحلتها الأولى على محافظات بيشة ومحايل عسير ورجال ألمع وتثليث والمجاردة والبرك وظهران الجنوب وبلقرن.

// انتهى //

11:15ت م

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