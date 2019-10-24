السعودية اليوم / إدارة تعليم شرورة تحقق المستوى الذهبي في "حوار نيوم"



نجران 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

حققت إدارة تعليم محافظة شرورة المستوى الذهبي في برنامج الحوارات الطلابية "حوار نيوم"، عن طريق الطالبين وليد الغزواني ومساعد الهمامي.

وأكد مدير تعليم المحافظة فهد بن صالح عقالا أن إدارة تعليم شرورة اعتادت على الوصول إلى أعلى المنصات وتحقيق الإنجازات بفضل تعاون الجميع بكافة أقسام البنين والبنات بالإدارة، وحرص قادة المدارس والمعلمين والطلاب على المشاركة وتمثيل الإدارة خير تمثيل، مهنئاً الطالبين على ما حققاه من انجاز.

ويأتي البرنامج الذي تستضيفه منطقة تبوك خلال الفترة الواقعة بين 21 و 25 من هذا الشهر بمشاركة 47 إدارة تعليمية على مستوى المملكة بهدف نشر ثقافة الحوار في المجتمع التعليمي، وتحصين الطلاب من الأفكار السلبية، وتنمية مهارات الإلقاء والاتصال الفعال، و صقل مواهب الطلاب في المجالات الثقافية المتعددة باستخدام ورش العمل التدريبية والجلسات الحوارية.

// انتهى //

10:55ت م

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