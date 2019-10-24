شكرا لقرائتكم خبر عن عادل الجبير : سياسة الاسترضاء لا تصلح مع النظام الإيراني والان مع التفاصيل

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير، إن سياسة الاسترضاء لا تصلح مع النظام الإيراني.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة ليبراسيون الفرنسية، الخميس، أن سياسة التهدئة لن تنجح مع إيران وأن السبيل الوحيد لدفع طهران للجلوس إلى طاولة المفاوضات هو ممارسة أقصى قدر من الضغوط عليها.

وفي تعليقه على حادث أرامكو قال الجبير، إن هجمات أرامكو تعتبر امتدادا لسياسات إيران التخريبية والعدوانية، معتبرا أن استهداف بقيق وخريص بأسلحة إيرانية ليس اعتداء على المملكة فقط بل يعتبر اعتداء على العالم من خلال استهداف إمدادات الطاقة للأسواق الدولية.

وأكد الجبير "أن هذا الاعتداء الآثم يعتبر امتدادا لسياسات إيران التخريبية والعدوانية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويتخذ موقفاً صارماً تجاه سلوكيات إيران الإجرامية".

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وتعرض معملان تابعان لشركة أرامكو السعودية لهجوم إرهابي، الشهر الماضي، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.

وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الحادث، فيما أكدت واشنطن وقوف طهران وراء الحادث الإرهابي، مشددة على ضرورة العمل والتنسيق مع الحلفاء للتصدي للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.

ودأبت إيران وأذرعها المنتشرة بالمنطقة على استهداف السفن التجارية، لا سيما ناقلات النفط في مضيق هرمز؛ الأمر الذي تكرر في أكثر من حادثة خلال الأشهر الماضية.

وتصاعدت حدة التوترات بين إيران والغرب منذ سريان العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية بالكامل في مايو الماضي، بالتزامن مع الذكرى السنوية لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.