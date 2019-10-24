شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: اتفاق وشيك بين الحكومة والانتقالي الجنوبي والان مع التفاصيل

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية، عادل الجبير، إن استمرار سياسة الضغط الأقسى على إيران هو السبيل الوحيد لجلبها إلى طاولة المفاوضات.

وأكد الجبير لصحيفة ليبراسيون أن المملكة ضد أي شكل من أشكال الحوار مع إيران.

ولفت إلى أن العالم لن يسمح لـ #إيران بالتصرف على هذا النحو العدواني.

وحول حوار جدة، أكد الجبير أن الاتفاق قريب بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

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والشهر قبل الماضي دعت المملكة الطرفين في اليمن إلى حوار في مدينة جدة.

وجاءت دعوة المملكة بعد مواجهات عنيفة في عدد من المحافظة الجنوبية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

وتدفع مليشيا حزب الإصلاح، منذ الدعوة السعودية، باتجاه إفشال الحوار بين الحكومة والانتقالي.