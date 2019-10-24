زواج نجاح المساعيد يفاجئ معجبيها!

2019-10-24

متابعات الخليج 365 - متابعة

أظهر مقطع فيديو احتفال الشاعرة نجاح المساعيد بعقد قرانها على عامر ركاد السردي، وسط تبريكات من متابعيها وجمهورها.

وبحسب مقطع فيديو زواج نجاح المساعيد فضلت الشاعرة إقامة عقد القران ، ليقتصر على الأهل وبعض الأصدقاء فقط.

وكانت نجاح المساعيد طليقة رجل الأعمال الليبي وليد السيد القذافي، وهو ابن عم معمر القذافي، وأنجبت منه ولدين جاسر وسلوان، وابتعدت عن الشعر والإعلام لتتفرغ لحياتها الأسرية، لكنها أقدمت على الطلاق منه بسبب خلافات شخصية وعاشت فترة عزلة بعد الطلاق.

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وتباينت ردود الأفعال بشأن زواج نجاح المساعيد حيث أكد البعض أن الزوج ضابط برتبة ملازم ويدعى عامر ركاد السردي، دون تأكيد ذلك من مقربين أو من الشاعرة.

ولم تنشر نجاح المساعيد أي تفاصيل عن تلك الزيجة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد أو تنفي صحة ما يتم تداوله عنها.

نجاح المساعيد ولِدت وعاشت حياتها في بيئة بدوية بالمنطقة الشمالية الشرقية في المملكة الأردنية الهاشمية، وهي تنحدر من عائلة الملحم من المساعيد من قبيلة شمر بالأردن، وتربت في كنف والدها بمجلس الرجال وكانت تستمع لأشعارهم وتشاركهم الإلقاء.

ودرست نجاح المساعيد الابتدائية في منطقة أم الجمال والثانوية بالثانوية الأولى بمحافظة المفرق، وحصلت على البكالوريوس من جامعة مؤتة تخصص قسم علم الاجتماع، وكانت أول فتاة من عائلتها تتعلم بالجامعة.

وكان والد نجاح المساعيد الداعم الأول لمسيرتها الشعرية، حيث كانت بداية مشاركاتها في الأمسيات خلال المناسبات الوطنية إذ قدمت قصيدة في مناسبة وطنية في الأردن عن الملك الحسين بن طلال، والذي طلب لقاءها بعد ذلك، وأثنى عليها وشجعها، لتتفاجأ لاحقاً بأن الملك تكفل بدراستها الجامعية التي كانت تعاني من توفير مبلغ لها.







