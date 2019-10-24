- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تتزوجين أم تُكملين دراسة؟ .. سؤال على الهوى هذه أبرز إجاباته! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تتزوجين أم تُكملين دراسة؟ .. سؤال على الهوى هذه أبرز إجاباته!
معادلة صعبة تحتاج إلى هدوء في الاختيار
متابعات الخليج 365 - الرياض
حالة من الجدل والحيرة ملأت مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسم “تتزوجين أفضل أم تكملين الدراسة؟”، ويبدو أن السؤال صادف هوى الكثير من النساء اللاتي رأين أن المعادلة صعبة وتحتاج إلى هدوء في الاختيار والتفضيل بين بدء حياة زوجية أو استكمال الدراسة.
بعض الفتيات ارتأين أن الزواج أولى تقرباً من الإنجاب وتكوين أسرة خاصة أن الصراع في سوق العمل بعد الدراسة ليس في صالحها، فيما استعانت أخريات بعدد من الكوميكسات الساخرة للتعبير عن فشلهن في الجانبين، يقول حساب يحمل اسم “لبنى تون”: “لا تزوجنا مع المتزوجين ولا فلحنا مع الفالحين”.
وقالت فخامة جنوبية: “عادي تزوجت بعمر 16 وولدي حاليًا بعمر زواجي وكأني أخته والحمد لله عيشه كريمه خلصت ثانوي بس ولاخلصت دراسه ولا شي الحمد لله قايمة ببيتي على أكمل وجه ولله الفضل وأولادي جنة روحي، والله الزواج ماشاء الله سعادة إنتي مفتاحها يعني سعادة بيتش ونفسش إنتي بابها”.
إجابات الفتيات على الوسم لم تكن كلها إيجابية بل بعضها ساخر وبعضها الآخر محبط، وتساءلت مجموعة من الفتيات عن طبيعة الخطوة المقبلة وأيها الأصلح لها مع ما يجري من متغيرات حياتية، بينما شارك البعض مقاطع من حفلات زفاف لمشاهير مع تمنيات مماثلة.
كانت هذه تفاصيل خبر تتزوجين أم تُكملين دراسة؟ .. سؤال على الهوى هذه أبرز إجاباته! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.