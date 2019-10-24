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2019-10-24 ضبط وافدين انتحلا صفة الممارس الصحي في المدينة المنورة متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة ضبطت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية وافدين منتحلين لصفة الممارس الصحي يمارسان مهنة صحية في المدينة المنورة. Advertisements وأوضحت الصحة أنه تمت إحالة الوافدين إلى النيابة العامة، فيما تمت إحالة المجمع الطبي إلى لجان المخالفات. وحثت الوزارة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة بالاتصال على الرقم 937.







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