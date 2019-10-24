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المملكة بين أفضل 10 دول في تحسين مناخ الأعمال التجارية
سجلت 8 إصلاحات في العام الماضي
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
أعلن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر اليوم الخميس، عن مجموعة البنك الدولي، أن المملكة بين أفضل 10 دول في العالم في أعمال تحسين مناخ الأعمال التجارية.
وذكر التقرير، أن المملكة سجلت 8 إصلاحات في العام الماضي، وبرز 3 بلدان عربية إلى القائمة أيضاً وهي الأردن والبحرين والكويت، ويستأثر الـ4 بما يقرب من نصف الإصلاحات في المنطقة، بينما ظلت دولة الإمارات، الأكثر أداء بشكل عام في المنطقة، إذ احتلت المرتبة الـ16 عالمياً من 190، في سهولة القيام بتصنيف الأعمال.
وتصدرت نيوزيلندا تسهيلات القيام بالأعمال التجارية، تليها سنغافورة وهونغ كونغ في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصادات في الشرق الأوسط وإفريقيا، نفذت معظم الإصلاحات المسجلة لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وقد وضعت اقتصادات المنطقة 57 إصلاحاً تنظيمياً للأعمال التجارية في العام الماضي، بعد أن كان عددها 43 إصلاحاً، ونشطت اقتصادات منطقة الخليج بشكل خاص، لاسيما في مجال تحسين مناخ الأعمال التجارية.
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