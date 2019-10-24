شكرا لقرائتكم خبر عن «الترفيه»: بافرط رئيساً تنفيذياً.. والمحمادي والسماري مساعدين تنفيذيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، قرارين بتعيين رئيس تنفيذي، ومساعدين تنفيذيين لشؤون العمليات في الهيئة. ووفقا لما نشرته هيئة الترفيه عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الخميس)، فقد أصدر آل الشيخ قراراً بتعيين المهندس فيصل بافرط رئيساً تنفيذياً للهيئة. كما أصدر آل الشيخ قراراً بتعيين كل من أحمد المحمادي وحنان السماري مساعدين تنفيذيين لشؤون العمليات في الهيئة.



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