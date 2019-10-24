، بحضور عدد من الإعلاميين.. "نقاء" تقيم دورة عن "فن الإلقاء" ،

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أقامت الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين "نقاء"، صباح أمس الأربعاء، بمقرها الرئيسي، دورةً تدريبيةً عن "مهارات الإلقاء"، وكيفية التعامل معه، بحضور عدد من الإعلاميين من مختلف الوسائل الإعلامية، وبمشاركة "الخليج 365".
وتُعَد الدورة التي قدّمها المدرب "عبدالله بن محمد البابطين" ضمن المبادرات الاجتماعية التي تقيمها "نقاء" سنويًّا.
وتهدف "الدورة" لتنمية مهارات التواصل والثقة بالنفس، وتعزيز المعارف والاتجاهات والسلوكيات الإيجابية في مجال الإلقاء، والذي يُعرف بأنه فن ومهارة من المهارات التي يتصف بها الشخص المتلقي للكلام، كما يعرف بأنه مهارة في نقل الأفكار إلى المتلقين والتأثير فيهم، ومشاركتهم ما يشعر به الشخص الملقي.
من جانبه، قال المدير العام لجمعية "نقاء"، زايد بن صالح الرويس: إن هذه الدورة تعتبر مبادرة من ضمن المبادرات التي تقيمها الجمعية كل عام، وتهدف إلى دعم القدرات الذاتية وتنمية مهارات الإلقاء لمنسوبيها بصورة مثمرة.
وأضاف: نحرص في كل عام على أن نقدم الدورات بطابع مختلف وبطرق مبتكرة تسهّل على المتدرب الاستفادة من الدورات المقدمة؛ مشيرًا إلى أن هذه الدورة نالت تفاعل الحاضرين بما قُدّم فيها من محاور.نقاء فن الإلقاء
24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441 11:56 AM
بمشاركة "الخليج 365".. وضمن البرامج المجتمعية السنوية للجمعية
أقامت الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين "نقاء"، صباح أمس الأربعاء، بمقرها الرئيسي، دورةً تدريبيةً عن "مهارات الإلقاء"، وكيفية التعامل معه، بحضور عدد من الإعلاميين من مختلف الوسائل الإعلامية، وبمشاركة "الخليج 365".
وتُعَد الدورة التي قدّمها المدرب "عبدالله بن محمد البابطين" ضمن المبادرات الاجتماعية التي تقيمها "نقاء" سنويًّا.
وتهدف "الدورة" لتنمية مهارات التواصل والثقة بالنفس، وتعزيز المعارف والاتجاهات والسلوكيات الإيجابية في مجال الإلقاء، والذي يُعرف بأنه فن ومهارة من المهارات التي يتصف بها الشخص المتلقي للكلام، كما يعرف بأنه مهارة في نقل الأفكار إلى المتلقين والتأثير فيهم، ومشاركتهم ما يشعر به الشخص الملقي.
من جانبه، قال المدير العام لجمعية "نقاء"، زايد بن صالح الرويس: إن هذه الدورة تعتبر مبادرة من ضمن المبادرات التي تقيمها الجمعية كل عام، وتهدف إلى دعم القدرات الذاتية وتنمية مهارات الإلقاء لمنسوبيها بصورة مثمرة.
وأضاف: نحرص في كل عام على أن نقدم الدورات بطابع مختلف وبطرق مبتكرة تسهّل على المتدرب الاستفادة من الدورات المقدمة؛ مشيرًا إلى أن هذه الدورة نالت تفاعل الحاضرين بما قُدّم فيها من محاور.
، بحضور عدد من الإعلاميين.. "نقاء" تقيم دورة عن "فن الإلقاء" ،
المصدر : الخليج 365
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