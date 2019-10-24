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قالت الأمم المتحدة: إن إيران أعدمت 7 أطفال مدانين العام الماضي، واثنين حتى الآن هذا العام، على الرغم من حظر قانون حقوق الإنسان عقوبة الإعدام ضد أي شخص دون سن 18 عاماً.
وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة، إن لديه "معلومات موثوقة" بشأن انتظار ما لا يقل عن 90 طفلاً الآن تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في إيران.
كما أعرب عن قلقه البالغ إزاء الاستخدام الفضفاض لعقوبة الإعدام في إيران.
وقال "رحمن": إن معدل عقوبة الإعدام في إيران "لا يزال أحد أعلى المعدلات في العالم"، رغم انخفاض عدد من نفذ بحقهم الإعدام من 507 في 2017 إلى 253 العام الماضي.
وأضاف: "حتى الآن في 2019، تشير تقديرات متحفظة إلى أنه تم تنفيذ 173 عملية إعدام في الأقل".الملالي الأمم المتحدة
24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441 11:52 AM
"رحمن" عارضاً المؤشرات: تلك العقوبة في إيران من أعلى المعدلات عالمياً
قالت الأمم المتحدة: إن إيران أعدمت 7 أطفال مدانين العام الماضي، واثنين حتى الآن هذا العام، على الرغم من حظر قانون حقوق الإنسان عقوبة الإعدام ضد أي شخص دون سن 18 عاماً.
وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة، إن لديه "معلومات موثوقة" بشأن انتظار ما لا يقل عن 90 طفلاً الآن تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في إيران.
كما أعرب عن قلقه البالغ إزاء الاستخدام الفضفاض لعقوبة الإعدام في إيران.
وقال "رحمن": إن معدل عقوبة الإعدام في إيران "لا يزال أحد أعلى المعدلات في العالم"، رغم انخفاض عدد من نفذ بحقهم الإعدام من 507 في 2017 إلى 253 العام الماضي.
وأضاف: "حتى الآن في 2019، تشير تقديرات متحفظة إلى أنه تم تنفيذ 173 عملية إعدام في الأقل".
، الملالي يعدمون 9 أطفال بدم بارد و90 ينتظرون.. والأمم المتحدة: قلقون ،
المصدر : الخليج 365
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