، "الخثلان": عودوا صغيراتكم على اللباس المحتشم.. بالعلامات يلزم الحجاب ،

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أكد عضو هيئة كبار العلماء سابقاً رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، أنه ينبغي تعويد الفتيات الصغيرات على اللباس المحتشم، لكن لا يشدد عليهن؛ لأن الأمر بالنسبة لهن فيه سعة.
وأوضح أن "من حسن التربية للبنات تعويدهن على اللبس المحتشم من الصغر ليتعودن عليه"، مبيناً أن الفتاة إذا تعودت اللباس الساتر المحتشم فإنها تألفه وتستمر عليه، مشيراً إلى أن الفتاة يلزمها الحجاب إذا بلغت.
جاء ذلك في ردّه على قناة "الرسالة" ضمن برنامج "يستفتونك" حول تساهل الآباء والأمهات في لبس الفتيات الصغيرات وعن السن المعين لحجاب الفتاة؟
وقال "الخثلان": "الفتيات الصغيرات لا يشدد عليهن؛ لأن الأمر بالنسبة لهن فيه سعة، لكن ينبغي تعويدهن على اللباس المحتشم؛ لأن الفتاة إذا تعودت هذا اللباس الساتر المحتشم فإنها تألفه وتستمر عليه، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الصبيان بالصلاة لسبع، مع أن الصلاة غير واجبة على الصبي؛ فإنه مرفوع عنه القلم "رُفِع القلم عن ثلاثة، وذكر منها الصبي حتى يبلغ".
وأضاف: "أُمِروا بالصلاة لسبع من باب التربية والتعويد والتمرين وحتى يألفوا الصلاة، وهكذا أيضاً بالنسبة الحجاب للفتيات الصغيرات".
وعن متى يجب على الفتاة الحجاب؟ أوضح "الخثلان": "يجب الحجاب على الفتاة عند البلوغ إذا ظهرت إحدى علامات البلوغ، وأسرعها بالنسبة للفتيات غالباً نزول دم الدورة الشهرية، إذا بدأ ينزل دم الدورة الشهرية مع هذه الفتاة، فيعني ذلك أنها قد بلغت ويلزمها الحجاب". اللباس المحتشم سعد الخثلان
24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441 11:25 AM
قال: لا يشدد عليهن لأن الأمر لهن فيه سعة.. الصلاة لسبع باب للتربية والتمرين
أكد عضو هيئة كبار العلماء سابقاً رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، أنه ينبغي تعويد الفتيات الصغيرات على اللباس المحتشم، لكن لا يشدد عليهن؛ لأن الأمر بالنسبة لهن فيه سعة.
وأوضح أن "من حسن التربية للبنات تعويدهن على اللبس المحتشم من الصغر ليتعودن عليه"، مبيناً أن الفتاة إذا تعودت اللباس الساتر المحتشم فإنها تألفه وتستمر عليه، مشيراً إلى أن الفتاة يلزمها الحجاب إذا بلغت.
جاء ذلك في ردّه على قناة "الرسالة" ضمن برنامج "يستفتونك" حول تساهل الآباء والأمهات في لبس الفتيات الصغيرات وعن السن المعين لحجاب الفتاة؟
وقال "الخثلان": "الفتيات الصغيرات لا يشدد عليهن؛ لأن الأمر بالنسبة لهن فيه سعة، لكن ينبغي تعويدهن على اللباس المحتشم؛ لأن الفتاة إذا تعودت هذا اللباس الساتر المحتشم فإنها تألفه وتستمر عليه، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الصبيان بالصلاة لسبع، مع أن الصلاة غير واجبة على الصبي؛ فإنه مرفوع عنه القلم "رُفِع القلم عن ثلاثة، وذكر منها الصبي حتى يبلغ".
وأضاف: "أُمِروا بالصلاة لسبع من باب التربية والتعويد والتمرين وحتى يألفوا الصلاة، وهكذا أيضاً بالنسبة الحجاب للفتيات الصغيرات".
وعن متى يجب على الفتاة الحجاب؟ أوضح "الخثلان": "يجب الحجاب على الفتاة عند البلوغ إذا ظهرت إحدى علامات البلوغ، وأسرعها بالنسبة للفتيات غالباً نزول دم الدورة الشهرية، إذا بدأ ينزل دم الدورة الشهرية مع هذه الفتاة، فيعني ذلك أنها قد بلغت ويلزمها الحجاب".
، "الخثلان": عودوا صغيراتكم على اللباس المحتشم.. بالعلامات يلزم الحجاب ،
المصدر : الخليج 365
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