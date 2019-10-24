الحصيني يوضح موعد أول موجة باردة للعام الجاري

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، حدوث أول موجة برد خفيفة لهذا العام. وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن موجة البرد المتوقعة تبدأ يوم الجمعة المقبل، وترتفع خلالها درجة الحرارة من ثلاث إلى سبع درجات مئوية، مشيرًا إلى أن أكثر المناطق تأثرًا بتلك الموجة، هي: تبوك وحائل والجوف والمنطقة الشمالية. وتوقع الحصيني أن تصل درجة الحرارة الصغرى إلى ١٥درجة مئوية، بينما تصل في باقي المناطق إلى 20 درجة مئوية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أكدت في تقريرها لطقس اليوم الأربعاء، أنَّ مكة المكرمة تشهد سحبًا رعدية وعوالق ترابية، موضحة أنَّ درجة الحرارة العظمى 38 درجة، والصغرى 27 درجة، مشيرةً إلى أن نسبة الرطوبة على المشاعر المقدسة تبلغ 75%. وتشهد المدينة المنورة سحبًا رعدية وعوالق ترابية، ودرجة الحرارة الكبرى تبلغ 37 درجة والصغرى 24 درجة، أما درجة الرطوبة فتصل إلى 75%، وتوقعت الهيئة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة. وتؤثر الحالة المناخية المشار إليها على مناطق «تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة»، ولا يستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، فضلًا عن استمرار نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتدّ إلى الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم.