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السفير آل جابر يلتقي المبعوث السويدي للأزمة في اليمن

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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض، أمس الأربعاء، مبعوث مملكة السويد للأزمة في اليمن السفير بيتر سمينبي.

وجرى -خلال اللقاء- بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما جرى بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية في ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة.

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