وزارة الشؤون البلدية والقروية تشارك في الاجتماع الـ22 لدول الخليج

بمشاركة وفد من وزارة الشؤون البلدية والقروية، عقد الوزراء المعنيون بشؤون بلديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الثاني والعشرين في مسقط بسلطنة عمان. وناقش الوزراء عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المُعدّ من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وقد ترأس وفد المملكة نيابة عن وزير الشؤون البلدية والقروية المستشار/ أحمد بن عبدالرحمن الحميدي عضو لجنة كبار المسؤولين ببلديات دول المجلس وعضوية عدد من المختصين في المجال البلدي، وقد توصل المجتمعون إلى عديد من التوصيات والقرارات الهادفة لخدمة العمل البلدي الخليجي المشترك.

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