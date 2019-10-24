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مغردون سعوديون يتخيلون شكل الرياض مغطاة باالثلوج والهشتاج يتصدر

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تخيل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي شكل مدينة الرياض في حال تساقطت عليها الثلوج، كما يحدث في بلدان أخرى.

وشارك كثير من الناشطين صورا مفبركة للمدينة وقد غطتها الثلوج.

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في حين التبس الأمر على كثير ممن تابعوا الهشتاج، خصوصا من سكان المدينة الذين ظنوا أن الثلوج تساقطت بالفعل على الرياض.

واجتاح هشتاج  #تساقط_الثلوج_في_الرياض موقع تويتر وتصدر الترند في المملكة.

وكتب مئات المغردين آلاف التغريدات حول الفكرة الساخرة التي راقت لكثيرين.

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