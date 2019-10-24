شكرا لقرائتكم خبر عن مغردون سعوديون يتخيلون شكل الرياض مغطاة باالثلوج والهشتاج يتصدر والان مع التفاصيل

تخيل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي شكل مدينة الرياض في حال تساقطت عليها الثلوج، كما يحدث في بلدان أخرى.

وشارك كثير من الناشطين صورا مفبركة للمدينة وقد غطتها الثلوج.

Advertisements

في حين التبس الأمر على كثير ممن تابعوا الهشتاج، خصوصا من سكان المدينة الذين ظنوا أن الثلوج تساقطت بالفعل على الرياض.

واجتاح هشتاج #تساقط_الثلوج_في_الرياض موقع تويتر وتصدر الترند في المملكة.

وكتب مئات المغردين آلاف التغريدات حول الفكرة الساخرة التي راقت لكثيرين.