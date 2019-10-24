شكرا لقرائتكم خبر عن محطات في سيرة وزير الخارجية السعودي الجديد الأمير فيصل بن فرحان والان مع التفاصيل

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء أمراً ملكياً عين فيه الأمير فيصل بن فرحان وزيراً للخارجية خلفاً لإبراهيم العساف. وفي التفاصيل، أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء الأربعاء، أمرا ملكيا يعفي وزير الخارجية، إبراهيم العساف، من منصبه كوزير للخارجية بعد أقل من عام على توليه المنصب نهاية ديسمبر/ كانون الأول العام 2018. وفي الأمر الملكي عّيّن الأمير فيصل بن فرحان خلفا له. وفيما يلي نبذة من 8 نقاط تلخص سيرته الذاتية، وفقا لما أوردته وزارة الخارجية السعودية: 1996 - 1998 نائبًا لرئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتشغيل والصيانة. 2001 - 2013 ممثلاً لشركة "بوينج" في مجلس إدارة شركة السلام لصناعات الفضاء نائباً لرئيس المجلس ومن ثم رئيساً لمجلس الإدارة. 2003 2017- Advertisements شريكاً مؤسساً ورئيساً لمجلس إدارة شركة شمال للاستثمار. 2017 - مستشارا بمكتب سمو ولي العهد حتى تعيينه مستشاراً في وزارة الخارجية. 2018 - 2019 كبير المستشارين بسفارة المملكة في واشنطن. 2019 حتى تاريخه سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية. 2017 حتى تاريخه عضواً بمجلس إدارة شركة الصناعات العسكرية السعودية. 2019 تعيينه وزيراً للخارجية.

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