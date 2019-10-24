السعودية | السيرة الذاتية للدكتور عبدالله الغامدي الذي صدر أمر ملكي بتعيينه رئيساً للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن السيرة الذاتية للدكتور عبدالله الغامدي الذي صدر أمر ملكي بتعيينه رئيساً للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:40 صباحًا, 24 أكتوبر 2019 م المناطق_الرياض فيما يلي السيرة الذاتية لمعالي لدكتور عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه رئيساً للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير. مدير لمركز المعلومات الوطني.

رئيس مجلس إدارة مركز الاتصالات الآمنة, بمركز التواصل والاستشراف المعرفي بالديوان الملكي.

رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وقبلها نائب رئيس المجلس.

رئيس فريق استراتيجية مركز المعلومات الوطني.

رئيس فريق صياغة مقترح الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

رئيس مجلس إدارة مركز الدراسات المتقدمة للذكاء الاصطناعي ( ذكاء ).

رئيس مجلس إدارة مركز التميز لأمن المعلومات.

عضو مجلس إدارة مركز التواصل والاستشراف المعرفي بالديوان الملكي.

عضو مجلس إدارة مدارس مسك.

مساعد المشرف العام للتعاملات الرقمية بمركز التواصل والاستشراف المعرفي.

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