السعودية | السيرة الذاتية لوزير النقل صالح الجاسر

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن السيرة الذاتية لوزير النقل صالح الجاسر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:54 صباحًا, 24 أكتوبر 2019 م المناطق_الرياض فيما يلي السيرة الذاتية لمعالي المهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه وزيراً للنقل. 2014 – 2019 م مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوِّية العربية السعودية وعضو مجلس إدارتها.

2010 – 2014 م الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري.

2003 – 2010 م مدير عام تنفيذي بشركة عبداللطيف جميل لقطاع ( لكزس )، ثم لعمليّات ( تويوتا ).

2000 – 2003 م مدير عام الشؤون الإعلامية وبرامج التسويق بشركة الاتصالات السعودية.

1995 – 2000 م مساعد المدير العام بمصانع الجميح للمرطبات.

1990 – 1995 م مدير مشاريع بصندوق التنمية الصناعية.

1983 – 1989 م مشرف خدمات الفروع في بنك الجزيرة.

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