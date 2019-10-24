اخبار السعوديه

الخطوط الجوية تهنئ صالح الجاسر بالثقة الملكية وسندي بديلًا له

0 نشر
almowaten40 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الخطوط الجوية تهنئ صالح الجاسر بالثقة الملكية وسندي بديلًا له ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-24

الخطوط الجوية تهنئ صالح الجاسر بالثقة الملكية وسندي بديلًا له

متابعات الخليج 365 - الرياض

هنأ مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، لتعيينه وزيراً للنقل بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ .

Advertisements

كما قدم المجلس الشكر والتقدير للجاسر عن الجهود المخلصة التي بذلها خلال توليه منصب مدير عام المؤسسة، مثمنًا ما جرى على يديه خلال تلك الفترة.

وأصدر المجلس برئاسة الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل قراراً بتكليف عضو مجلس الإدارة المنتدب سامي بن علي سندي بمهام مدير عام المؤسسة.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أوامر ملكية تضمنت إعفاء معالي الدكتور نبيل بن محمد العامودي وزير النقل من منصبه، وتعيين المهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيرًا للنقل.




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخطوط الجوية تهنئ صالح الجاسر بالثقة الملكية وسندي بديلًا له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا