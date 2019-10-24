القدية تبدأ بإنشاء شبكة طرق رئيسية لعاصمة الترفيه

2019-10-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

منحت شركة القدية للاستثمار عقداً لشركة سعودية للبدء بإنشاء شبكة الطرق، التي ستخدم المدينة الترفيهية التي تُبنى على مشارف الرياض.

وقال مايكل رينينجر، الرئيس التنفيذي لشركة القدية: “بعد الانتهاء من التحضيرات ووضع الخطط، التي استمرت لعدة أشهر أصبحنا جاهزين للبدء ببناء شبكة الطرق الأولى للمشروع، وأضاف: “تأتي هذه الخطوة استكمالاً للتقدم الذي حققناه في وقت سابق من هذا العام، بما في ذلك الكشف عن المخطط العام وتصميم 6 فلاجز القدية. يسعدنا عقد شراكة مع شركة شبه الجزيرة للمقاولات، وهي شركة سعودية رائدة”، بحسب العربية.

ومن المتوقع أن يبدأ مشروع إنشاء شبكة الطرق في غضون أسابيع قليلة، وسوف تستمر لمدة أربعة عشر شهراً، سوف تربط شبكة الطرق طريق ضرماء مع أول المشاريع في القدية، والتي تشتمل على مكاتب ومحلات تجارية ومطاعم ومحطة للوقود وغيرها. سوف تكون في البداية بمثابة معسكر للعاملين في المشروع، وستصبح لاحقاً مركز خدمات لزوار القدية.

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وسوف يتيح هذا المشروع لفرق العمل الوصول إلى موقع القدية بسهولة وسرعة، مما يسمح بالقيام بأعمال البنية التحتية في المستقبل مثل المرافق والمناظر الطبيعية.

وتعتبر شركة شبه الجزيرة هي شركة مقاولات سعودية ذات دور بارز في قطاع الإنشاءات، ومقرها الرئيسي في مدينة الرياض. تأسست عام 1965. عملت على مشاريع متنوعة شملت السدود والجسور والطرق السريعة والمطارات.

وأكد رينينجر بأن الشركات السعودية مثل شركة “شبه الجزيرة” سوف تلعب دوراً محورياً في بناء القدية، عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة.

وبدوره، أضاف زياد وهبي سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة شبه الجزيرة: “نحن فخورون لاختيارنا شركاء للقدية للعمل على هذا المشروع الهام. سوف يعمل طاقمنا بكامل طاقته وسيوظف خبرته الطويلة على مدى خمسة عقود لإنجاز هذا المشروع على مدى الأشهر المقبلة”.

ويشتمل المشروع، بالإضافة إلى الطرق الإسفلتية، على بناء جسر يمتد عبر طريق الضرماء، على شكل قوس نحيل يعطي منظراً جمالياً رائعاً. من المقرر أن يتم إنجاز هذا الجزء من المشروع في نوفمبر 2020.