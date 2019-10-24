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2019-10-24 أمطار على المدينة المنورة حتى السابعة متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اشتمل على أمطاراً رعدية على المدينة المنورة, ومحافظات العلا والعيص وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع والحناكية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى السابعة مساءً.







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