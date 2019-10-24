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التقاعد تبدأ إيداع مبالغ المعاشات
متابعات الخليج 365 - الرياض
بدأت المؤسسة العامة للتقاعد، إيداع مبالغ المعاشات التقاعدية في حسابات مستفيديها اليوم الخميس بدلًا من يوم غد الجمعة الذي يوافق إجازة رسمية.
ويأتي صرف المعاشات انطلاقًا من حرص المؤسسة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة المتقاعدين وأسرهم والحفاظ على الاستقرار المعيشي لهم.
وتودع المؤسسة المعاشات التقاعدية عبر نظام (تحويل صرف سريع)؛ وذلك لتسهيل وتسريع إجراءات الصرف عبر جميع البنوك المحلية وفروعها المنتشرة في كافة أنحاء المملكة.
في سياق آخر، من المقرر أن يتم إيداع راتب شهر أكتوبر في حسابات الموظفين في المملكة، يوم الأحد المقبل.
وبحسب النظام المتبع في صرف الرواتب، يتم إيداع الرواتب في حسابات الموظفين في يوم الـ27 من كل الشهر الميلادي، ولكن يتم تقديم موعد الصرف إلى يوم قبله أو تأخيره إلى يوم بعده إذا صادف يوم الصرف يوم إجازة رسمية.
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