9 معلومات عن عصام الوقيت مدير مركز المعلومات الوطني الجديد

2019-10-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

صدر مساء أمس الأربعاء أمر ملكي بتعيين الدكتور عصام الوقيت مديرًا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.

وتستعرض “متابعات الخليج 365” أبرز 9 معلومات أكاديمية عن عصام الوقيت مدير مركز المعلومات الوطني:

1- عمل عصام الوقيت أستاذاً مساعداً بقسم علوم الحاسب في كلية علوم الحاسب والمعلومات جامعة الملك سعود خلال الفترة من 2011 – نوفمبر 2015 م.

2- في الفترة من 2011 – مارس 2012 م عمل عصام الوقيت مستشاراً ومشرفاً على البوابة الإلكترونية في عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات بجامعة الملك سعود.

3 – كما عمل عصام الوقيت مشرفاً على النظام المالي والإداري (مدار) في جامعة الملك سعود من ديسمبر 2012 حتى ديسمبر 2015 م.

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4- أما من مارس 2007 إلى نوفمبر 2015 م عمل عصام الوقيت مديراً لإدارة البوابة والخدمات الإلكترونية بعمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات في جامعة الملك سعود.

5 – وعمل عصام الوقيت أيضًا في الفترة من يوليو 1999 م إلى أغسطس 2000 م معيداً بكلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الملك سعود.

6 – حصل عصام الوقيت على درجة الدكتوراه في علوم الحاسوب من جامعة التقنيات المتعددة بإسبانيا، وعلى الماجستير في علوم الحاسوب من جامعة جنوب كاليفورنيا.

7 – نال عصام الوقيت درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب من جامعة الملك سعود بالرياض.

8 – في 2018، عمل الدكتور عصام الوقيت رئيساً تنفيذياً لوحدة التحول الرقمي، وشغل منصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية، وكان عضوًا في مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

9 – كما عمل عصام الوقيت مستشاراً غير متفرغ بوزارة التعليم العالي خلال عام 2010.