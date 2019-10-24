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الجبير مهنئًا فيصل بن فرحان : نموذج مشرف للدبلوماسية السعودية
متابعات الخليج 365 - الرياض
هنأ وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير الأمير فيصل بن فرحان آل سعود بالثقة الملكية بتعيينه وزيرًا للخارجية.
وقال عادل الجبير إن الأمير فيصل بن فرحان نموذج مشرف للدبلوماسية السعودية، رافعًا الشكر والتقدير للقيادة على دعمها واهتمامها الكبيرين بالأسرة الدبلوماسية السعودية، الذين يتشرفون جميعاً بالانتساب لها.
كما هنأ عادل الجبير أيضًا وزير الخارجية الجديد باللغة الإنجليزية وذلك في تغريدة أخرى له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”.
وكان الأمير فيصل بن فرحان قد رفع في وقت سابق أسمی آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للخارجية.
وابتهل الأمير فيصل بن فرحان إلى الله عز وجل أن يوفقه في بذل المزيد من العطاء الخدمة الدين ثم المليك والوطن، منوهًا برؤى القيادة الطموحة نحو تعزيز العمل الدبلوماسي السعودي في وطن يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، انطلاقاً من مكانته الرائدة في العالم والمثل والقيم السامية التي يحملها كل فرد من أبنائه وبناته.
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