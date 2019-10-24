، "رويترز" عن تعيين "فيصل بن فرحان" وزيرًا للخارجية: دهاء سعودي ،

محمد بن مسعود - الدمام - كويليام: "انظر إلى الفريق الذي يجري تشكيله في واشنطن ولندن"

اعتبرت وكالة "رويترز"، التعديل الوزاري بتعيين الأمير فيصل بن فرحان آل سعود صاحب الخبرة الدبلوماسية في الغرب، وزيرًا للخارجية؛ أنها خطوةٌ سعودية تنطوي على دهاء؛ للتغلب على إيران في كل العواصم وفي الأمم المتحدة؛ مشيرة إلى أن "هذا شكل جديد من أشكال التصدي لها".

وقال الباحث في مؤسسة تشاتام هاوس البحثية البريطانية نيل كويليام: "انظر إلى الفريق السعودي الذي يجري تشكيله في واشنطن ولندن، والآن وزير الخارجية الجديد.. الترسيخ يزداد ويتولى المهمة الآن طاقم له علاقة بالغرب".

وتحدثت "رويترز" عن الوزير الجديد قائلة: "شغَل منصب سفير السعودية لدى ألمانيا على مدى الأشهر القليلة الماضية، وكان قبلها مستشارًا سياسيًّا بالسفارة السعودية في واشنطن، كما الخليج 365 أن تولى رئاسة مشروع مشترك مع شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات".

وينضم الأمير فيصل لمجموعة جديدة من كبار الدبلوماسيين السعوديين في الأربعينيات من العمر؛ منهم سفيرا المملكة في الولايات المتحدة وبريطانياالأمير فيصل بن فرحان